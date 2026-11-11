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В сборную Нидерландов впервые вызвали защитника «Брентфорда» ван ден Берга

Дмитрий Сомов

Защитник «Брентфорда» Сепп ван ден Берг впервые вызван в сборную Нидерландов, сообщила пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

24-летний футболист должен был присоединиться к сборной во вторник вечером в Зейсте. Команда под руководством Хави готовится к заключительным матчам группового этапа Лиги наций.

Ранее из состава выбыли защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и нападающий «Сандерленда» Брайан Бробби. В KNVB сообщили, что оба футболиста оказались не готовы к играм после матчей за свои клубы. С учетом вызова ван ден Берга в распоряжении главного тренера будут 24 игрока.

13 ноября сборная Нидерландов примет Грецию в Амстердаме, а 16 ноября сыграет с Германией в Берлине.

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Сборная Нидерландов по футболу
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