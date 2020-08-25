В сборную Германии вызван только один игрок «Баварии»
17:50
Тренерский штаб сборной Германии огласил заявку команды на ближайшие два матча в Лиге наций. 3 сентября немцы сыграют с Испанией, а 6 сентября — со Швейцарией, сообщает Kicker.
Вратари: Оливер Бауманн, Бернд Лено, Кевин Трапп.
Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Госенс, Тило Керер, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Нико Шульц, Никлас Зюле, Джонатан Та.
Полузащитники: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Юлиан Дракслер, Илкай Гюндоган, Тони Кроос, Флориан Нойхаус, Суат Сердар
Нападающие: Кай Хаверц, Лерой Сане, Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.