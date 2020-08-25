Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

В сборную Германии вызван только один игрок «Баварии»

17:50
Теги:

Тренерский штаб сборной Германии огласил заявку команды на ближайшие два матча в Лиге наций. 3 сентября немцы сыграют с Испанией, а 6 сентября — со Швейцарией, сообщает Kicker.

Вратари: Оливер Бауманн, Бернд Лено, Кевин Трапп.

Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Госенс, Тило Керер, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Нико Шульц, Никлас Зюле, Джонатан Та.

Полузащитники: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Юлиан Дракслер, Илкай Гюндоган, Тони Кроос, Флориан Нойхаус, Суат Сердар

Нападающие: Кай Хаверц, Лерой Сане, Лука Вальдшмидт, Тимо Вернер.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир