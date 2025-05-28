В сборную Германии вместо Штиллера вызвали Буркардта

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн вызвал нападающего «Майнца» Джонатана Буркардта на «Финал четырех» Лиги наций вместо травмированного полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера.

Буркардт присоединится к команде на ее тренировочной базе в пятницу, 30 мая.

В сезоне-2024/25 Буркхардт стал самым результативным немецким игроком бундеслиги, забив за «Майнц» 18 мячей в 29 матчах. Еще один гол он забил в Кубке Германии. 24-летний нападающий провел за сборную Германии 3 матча.

Штиллер выбыл из-за рецидива травмы связок голеностопа. В сезоне-2024/25 он провел за «Штутгарт» 47 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач. За сборную Германии у полузащитника 4 матча.

Сборные Германии и Португалии сыграют в 1/2 финала Лиги наций в среду, 4 июня.