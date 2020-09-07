В сборной Франции подтвердили коронавирус у Мбаппе, он пропустит матч с Хорватией

Форвард сборной Франции Кильян Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Сообщается, что футболист сдал тест сегодня утром. После этого он был изолирован от команды. Форвард пропустит матч против сборной Хорватии в Лиге наций. Тесты остальных игроков были отрицательными, поэтому проведению игры ничего не угрожает.

По сообщениям в СМИ, Мбаппе переносит болезнь бессимптомно. Он будет помещен на карантин и пропустит ближайшие матчи «ПСЖ» в лиге 1 против «Ланса» и «Марселя».

Матч Франция — Хорватия состоится 8 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.