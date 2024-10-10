В сборной Армении заявили, что Сперцян пропустит матч против Фарерских островов из-за травмы

В пресс-службе сборной Армении ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян пропустит матч против Фарерских островов из-за небольшой травмы. Пока не ясно, сможет ли он сыграть против македонцев», — сказал «СЭ» в пресс-службе сборной.

Армения выступает в лиге С, группа 4. Команда после двух туров занимает второе место в группе, набрав 3 очка. Матч против Фарерских островов на выезде сборная Армении проведет 10 октября.