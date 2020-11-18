В Германии не собираются увольнять Лева после 0:6 от Испании

Директор национальных команд Германии Оливер Бирхофф дал понять, что Йоахим Лев сохранит пост главного тренера национальной команды. Накануне немцы были разгромлены Испанией в Лиге наций со счетом 0:6. Это поражение стало крупнейшим в истории сборной в официальных играх и лишило Германию места в полуфинале турнира. По данным Bild, Лева во главе сборной может сменить нынешний рулевой «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

— Этот результат ничего не меняет, — приводит слова Бирхоффа BeIN Sports со ссылкой на эфир ARD.

Лев входил в штаб сборной Германии под руководством Юргена Клинсманна с 2004 по 2006 год, после домашнего чемпионата мира, где немцы взяли бронзу, он возглавил команду. При Леве Германия выиграла ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017, взяла серебро Евро-2008, бронзу ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016. На чемпионате мира в России немцы впервые под руководством Лева не только не дошли до полуфинала, но и вообще не вышли из группы.

Флик ассистировал Леву в сборной с 2006 по 2014 год, после чего три года работал спортивным директором команды.