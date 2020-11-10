В Думе прокомментировали желание футболиста из Англии играть за Россию: «Вот если бы Месси захотел...»

Заместитель председателя Госдумы РФ, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев в беседе с «СЭ» поделился мнением о защитнике «Вулверхэмптона» Максе Килмене, который заявил, что допускает возможность выступать за сборную России.

— В первую очередь этот вопрос стоит адресовать Черчесову, потому что даже если один из игроков английской премьер-лиги может выступать за сборную России, надо понять, а нужен ли он нам, насколько его профессионализм выше, чем всех российских защитников, которые у нас сейчас есть. Я не знаю, есть ли в этом для нас какой-то плюс или минус. Прежде всего надо смотреть не на то, из какого он чемпионата или кто по национальности, а на его игровые качества, — сказал Лебедев «СЭ». — Если бы Месси завтра заявил, что он готов играть за сборную России, тогда другое дело. Это была бы, конечно, потрясающая новость и можно было бы сказать, что Россия уже в финале ближайшего чемпионата Европы. А этот игрок из команды, которую даже в России мало кто знает, а его уж тем более. Поэтому я не вижу в этом ничего сверхинтересного. Даже не уверен, что это когда-нибудь произойдет. Спасибо ему, конечно, что может или готов выступать за нас, но получи гражданство и приезжай в Россию, поиграй в наших клубах, тогда может Черчесов тебя и пригласит.

— Не имеет значение гражданство, национальность, цвет кожи, длина волос или еще что-то. Важны только профессиональные навыки и полезность команде. Мариу Фернандес, например, не русский, но гражданин России и безусловно полезен нашей сборной. Это плюс для национальной команды, что такой игрок выступает за нас. А ряд еще каких-то футболистов, которые тоже могут получить российское гражданство, и даром сборной не нужны, потому что на их позиции есть сильные русские ребята. Вот если игрок нужен, то можно даже помочь, используя административный ресурс, чтобы быстрее выдать ему паспорт гражданина и заявить за сборную. А если не нужен, то его и звать никто не будет, — заявил Лебедев. (Анастасия Пастернак)

В нынешнем сезоне АПЛ Килмен провел пять матчей и отдал результативную передачу.