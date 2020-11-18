Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

В DFB обсуждают кандидатуру Флика на пост главного тренера сборной Германии

10:43
Ханс-Дитер Флик. Фото Sport Bild.
Ханс-Дитер Флик. Фото Sport Bild.
Теги:

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Дитер Флик может в будущем возглавить сборную Германии, сообщает Sport Bild.

По данным источника, в Немецком футбольном союзе (DFB) уже обсуждали кандидатуру специалиста. Также указано, что в «Баварии» опасаются того, что тренер может покинуть команду ради работы в сборной.

Сейчас национальную команду возглавляет Йоахим Лев. Его контракт истекает в 2022 году. Соглашение Флика с «Баварией» действует до 2023 года. Вчера сборная Германии уступила команде Испании (0:6) в Лиге наций.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир