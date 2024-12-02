Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 11:16

В Бельгии назвали размер неустойки Тедеско в случае увольнения из сборной

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бельгийский журналист Sudinfo Филипп Гердай в разговоре с «СЭ» назвал размер неустойки тренера Доменико Тедеско в случае увольнения.

«У Тедеско контракт (продленный перед Евро-2024) до середины 2026 года. Сейчас его увольнение обойдется в 1,45 миллиона евро. Находясь в плохом финансовом положении бельгийская федерация не может позволить себе тратить столько денег», — сказал Гердай «СЭ».

Специалист стал главным тренером сборной Бельгии в феврале 2023 года. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2026.

Футбол
Доменико Тедеско
Читайте также
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Захарова назвала карикатурой на демократию помилование Хантера Байдена
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
«Побьет в этом сезоне». Тюкавин дал прогноз на погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Врач рассказал о симптомах опухоли головного мозга
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Популярное видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тедеско могут в четверг уволить из сборной Бельгии

В Бельгии рассказали, когда Тедеско сможет встретиться с руководством сборной Бельгии

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости