Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после поражения от Португалии в матче Лиги наций (0:3) отметил, что исход встречи решил второй гол. Также он вспомнил игру против португальцев в 2017 году, когда встреча завершилась волевой победой шведов (3:2).

— Мы начали матч не лучшим образом и позволили сопернику забить, — цитирует пресс-службы УЕФА Андерсона. — Португальцы получили возможность контролировать ход встречи, а в этом они очень хороши. В товарищеском матче в 2017 году мы сумели отыграться в Португалии со счета 0:2, но подобное случается нечасто. Второй гол был решающим.