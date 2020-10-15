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«В 2017 году сумели отыграться со счета 0:2, но подобное случается нечасто». Андерссон — о поражении от Португалии

04:30
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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после поражения от Португалии в матче Лиги наций (0:3) отметил, что исход встречи решил второй гол. Также он вспомнил игру против португальцев в 2017 году, когда встреча завершилась волевой победой шведов (3:2).

— Мы начали матч не лучшим образом и позволили сопернику забить, — цитирует пресс-службы УЕФА Андерсона. — Португальцы получили возможность контролировать ход встречи, а в этом они очень хороши. В товарищеском матче в 2017 году мы сумели отыграться в Португалии со счета 0:2, но подобное случается нечасто. Второй гол был решающим.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030061--portugal-vs-sweden/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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