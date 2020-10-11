«Увидимся вечером». Крал — о реалиях коронавирусного времени
Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал рассказал, как в расположении национальной команды сдают тесты на коронавирус.
«Коронавирус влияет на все, в том числе, и на ситуацию в сборно Чехии. Вчера получили результаты тестирования. Три игрока заражены, у 16 — очень подозрительные тесты. Поэтому всем 16 человекам пришлось находиться в одной комнате в готеле в ожидании повторных результатов. Обошлось, все хорошо. Теперь можем лететь в Израиль. Я верю, что вместе мы поборем все. До встречи вечером», — написал Крал на своей странице в Instagram.
Сборная Чехии проведет матч 3-го тура Лиги наций дивизиона В против Израиля сегодня. Начало — в 21.45 (мск). После двух сыгранных матчей у чехов три очка, у соперника — два.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.