Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал рассказал, как в расположении национальной команды сдают тесты на коронавирус.

«Коронавирус влияет на все, в том числе, и на ситуацию в сборно Чехии. Вчера получили результаты тестирования. Три игрока заражены, у 16 — очень подозрительные тесты. Поэтому всем 16 человекам пришлось находиться в одной комнате в готеле в ожидании повторных результатов. Обошлось, все хорошо. Теперь можем лететь в Израиль. Я верю, что вместе мы поборем все. До встречи вечером», — написал Крал на своей странице в Instagram.

Сборная Чехии проведет матч 3-го тура Лиги наций дивизиона В против Израиля сегодня. Начало — в 21.45 (мск). После двух сыгранных матчей у чехов три очка, у соперника — два.