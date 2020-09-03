«Увидимся в России». Сербия вспомнила ЧМ-2018 перед игрой в Москве

3 сентября сборные России и Сербии проведут очный матч в рамках Лиги наций. Встреча пройдет в Москве.

В преддверии матча Instagram сборной Сербии вспомнил ЧМ-2018, который проходил в России. Сербы одержали одну победу на групповом этапе и не смогли пробиться в плеей-офф.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия.