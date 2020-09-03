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«Увидимся в России». Сербия вспомнила ЧМ-2018 перед игрой в Москве

19:36
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3 сентября сборные России и Сербии проведут очный матч в рамках Лиги наций. Встреча пройдет в Москве.

В преддверии матча Instagram сборной Сербии вспомнил ЧМ-2018, который проходил в России. Сербы одержали одну победу на групповом этапе и не смогли пробиться в плеей-офф.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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