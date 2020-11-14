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Уремович получил повреждение в матче за сборную Хорватии

14 ноября 2020, 23:43
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Защитник «Рубина» Филип Уремович получил повреждение в матче за сборную Хорватии. Он не смог доиграть до конца встречу Лиги наций против Швеции.

Уремович пошел в стык с соперником, после чего захромал. Он был вынужден попросить замену в первом тайме.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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