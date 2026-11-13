Упамекано покинул расположение сборной Франции по личным причинам

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано покинул расположение сборной Франции после поражения от Италии (1:3) в матче 5-го тура Лиги наций, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

«С согласия главного тренера Дайо Упамекано покинул расположение сборной и возвращается в Мюнхен по личным причинам», — говорится в сообщении федерации.

28-летний футболист не примет участия в домашнем матче с Турцией. О вызове другого игрока ему на замену пока не сообщалось.

Упамекано вышел в стартовом составе сборной Франции на матч с Италией 12 ноября и провел на поле все 90 минут. На 75-й минуте защитник нарушил правила в своей штрафной площади, после чего Пио Эспозито реализовал пенальти.

Сборная Франции с 10 очками после 5 матчей занимает второе место в группе А-1 Лиги наций. В следующем матче «трехцветные» примут Турцию 15 ноября.