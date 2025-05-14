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14 мая 2025, 03:54

Упамекано не сыграет в полуфинале Лиги наций против Испании

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Баварии» Дайот Упамекано не поможет сборной Франции в «Финале четырех» Лиги наций. Как сообщает Le Parisien, 26-летний француз еще не восстановился после травмы левого колена.

Упамекано не играет с середины марта. Последний раз он выходил на поле 15 марта в матче с «Унионом» (1:1).

В сезоне-2024/25 Упамекано сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Матч 1/2 финала Лиги наций Испания — Франция состоится 5 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Дайот Упамекано
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
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