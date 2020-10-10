Украина проиграла Германии в Лиге наций, Малиновский забил с пенальти
Сборная Украины на своем поле проиграла Германии (1:2) в матче третьего тура группы 4 дивизиона А Лиги наций.
В составе команды Андрея Шевченко единственный гол забил полузащитник Руслан Малиновский с пенальти (77-я минута). У немцев — защитник Маттиас Гинтер и хавбек Леон Горецка.
Сборная Украины с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Германия — вторая строчка и пять баллов.
13 октября украинцы сыграют с Испанией, а немцы встретятся со Швейцарией.
Лига наций A
Группа 4
Украина — Германия — 1:2 (0:1)
Голы: Гинтер, 20 (0:1). Горецка, 49 (0:2). Малиновский, 77 — с пенальти (1:2).
Украина: Бущан, Соболь, Миколенко, Забарный, Ярмоленко (Марлос, 69), Караваев, Сидорчук (Макаренко, 84), Коваленко (Шапаренко, 76), Малиновский, Цыганков (Зубков, 70), Яремчук.
Германия: Нойер, Гинтер, Рюдигер, Хальстенберг, Зюле, Клостерманн (Эмре Джан, 90), Киммих, Кроос, Дракслер (Вернер, 80), Гнабри (Хаверц, 90+3), Горецка.
Предупреждения: Малиновский, 41. Кроос, 53. Гинтер, 84.
Судья: Гринфельд (Израиль).
10 октября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».
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