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Украина проиграла Германии в Лиге наций, Малиновский забил с пенальти

10 октября 2020, 23:36
10 октября. Киев. Украина — Германия — 1:2. Немецкие футболисты поздравляют Леона Горецку с забитым мячом. Фото AFP
10 октября. Киев. Украина — Германия — 1:2. Немецкие футболисты поздравляют Леона Горецку с забитым мячом. Фото AFP
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Сборная Украины на своем поле проиграла Германии (1:2) в матче третьего тура группы 4 дивизиона А Лиги наций.

В составе команды Андрея Шевченко единственный гол забил полузащитник Руслан Малиновский с пенальти (77-я минута). У немцев — защитник Маттиас Гинтер и хавбек Леон Горецка.

Сборная Украины с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице своей группы. Германия — вторая строчка и пять баллов.

13 октября украинцы сыграют с Испанией, а немцы встретятся со Швейцарией.

Лига наций A

Группа 4

Украина — Германия — 1:2 (0:1)

Голы: Гинтер, 20 (0:1). Горецка, 49 (0:2). Малиновский, 77 — с пенальти (1:2).

Украина: Бущан, Соболь, Миколенко, Забарный, Ярмоленко (Марлос, 69), Караваев, Сидорчук (Макаренко, 84), Коваленко (Шапаренко, 76), Малиновский, Цыганков (Зубков, 70), Яремчук.

Германия: Нойер, Гинтер, Рюдигер, Хальстенберг, Зюле, Клостерманн (Эмре Джан, 90), Киммих, Кроос, Дракслер (Вернер, 80), Гнабри (Хаверц, 90+3), Горецка.

Предупреждения: Малиновский, 41. Кроос, 53. Гинтер, 84.

Судья: Гринфельд (Израиль).

10 октября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».

Украина — Германия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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