Украина обыграла Испанию в Лиге наций

В матче четвертого тура четвертой группы дивизиона А Лиги наций сборная Украины победила команду Испании (1:0).

На 76-й минуте мяч забил Виктор Цыганков. Украинцы набрали шесть очков и вышли на второе место. Испанцы с семью очками на первой позиции.

Лига наций А

4-й тур

Украина — Испания — 1:0 (0:0)

Гол: Цыганков, 76.

Украина: Бущан, Макаренко, Соболь, Миколенко, Забарный, Ярмоленко, Караваев, Сидорчук (Коваленко, 60), Шапаренко, Яремчук, Зубков (Цыганков, 65).

Испания: де Хеа, Серхио Рамос, Пау Торрес, Регилон, Хесус Навас, Каналес (Ольмо, 73), Мерино (Себальос, 46), Эрнандес, Родриго (Оярсабаль, 58), Траоре, Фати (Торрес, 58).

Судья: Гиль (Польша).

13 октября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».