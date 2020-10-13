Украина обыграла Испанию в Лиге наций
13 октября 2020, 23:34
В матче четвертого тура четвертой группы дивизиона А Лиги наций сборная Украины победила команду Испании (1:0).
На 76-й минуте мяч забил Виктор Цыганков. Украинцы набрали шесть очков и вышли на второе место. Испанцы с семью очками на первой позиции.
Лига наций А
4-й тур
Украина — Испания — 1:0 (0:0)
Гол: Цыганков, 76.
Украина: Бущан, Макаренко, Соболь, Миколенко, Забарный, Ярмоленко, Караваев, Сидорчук (Коваленко, 60), Шапаренко, Яремчук, Зубков (Цыганков, 65).
Испания: де Хеа, Серхио Рамос, Пау Торрес, Регилон, Хесус Навас, Каналес (Ольмо, 73), Мерино (Себальос, 46), Эрнандес, Родриго (Оярсабаль, 58), Траоре, Фати (Торрес, 58).
Судья: Гиль (Польша).
13 октября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».