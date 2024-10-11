Украина сыграет с Грузией в матче группового этапа Лиги наций в пятницу, 11 октября. Игра пройдет на Городском стадионе «Познань» в Познани (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Украина — Грузия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам двух туров в лиге В, в группе 1 грузины с 6 очками занимают 1-е место. Украинцы пока не смогли заработать ни одного балла.

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