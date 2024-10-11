Сборные Украины и Грузии сыграют в Лиге наций УЕФА в пятницу, 11 октября. Встреча пройдет на нейтральном поле в Польше, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на стриминговый сервис. Платформа также покажет перекличку вечерних матчей игрового дня Лиги наций в формате мультикаста.

Основные события игры Украина — Грузия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды выступают в группе 1 лиги В. Украина начала выступление в Лиге наций с двух поражений — от Албании (1:2) и Чехии (2:3), Грузия выиграла оба матча — с Чехией (4:1) и Албанией (1:0).