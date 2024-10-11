Украина обыграла Грузию в Лиге наций благодаря голу Мудрика

Сборная Украины одержала победу над Грузией в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Михаил Мудрик.

На 89-й минуте арбитр не засчитал гол нападающего грузинской команды Зурико Давиташвили из-за офсайда.

Украинцы одержали первую победу в нынешнем сезоне Лиги наций. Команда Сергея Реброва осталась на четвертой строчке в таблице группы 1, набрав три очка. Грузия лидирует, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче сборная Украины примет Чехию, а национальная команда Грузии сыграет дома с Албанией. Обе встречи пройдут 14 октября.