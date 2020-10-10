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Украина — Германия: стартовые составы на матч Лиги наций

21:07
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Стали известны стартовые составы сборных Украины и Германии на матч группы 4 дивизиона А Лиги наций, сообщает пресс-служба УЕФА. Игра начнется в 21.45 (мск).

Стартовый состав Украины: Бущан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь — Малиновский, Сидорчук, Коваленко — Ярмоленко, Яремчук, Цыганков.

Стартовый состав Германии: Нойер — Гинтер, Зюле, Рюдигер, Клостерманн — Киммих, Кроос, Хальстенберг, Горецка — Дракслер, Гнабри.

Украина — Германия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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