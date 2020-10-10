Украина — Германия: стартовые составы на матч Лиги наций
Стали известны стартовые составы сборных Украины и Германии на матч группы 4 дивизиона А Лиги наций, сообщает пресс-служба УЕФА. Игра начнется в 21.45 (мск).
Стартовый состав Украины: Бущан — Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь — Малиновский, Сидорчук, Коваленко — Ярмоленко, Яремчук, Цыганков.
Стартовый состав Германии: Нойер — Гинтер, Зюле, Рюдигер, Клостерманн — Киммих, Кроос, Хальстенберг, Горецка — Дракслер, Гнабри.
Стартовые составы на матч Украина — Германия ?— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 10, 2020
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.