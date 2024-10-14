Сборные Украины и Чехии встретятся в Лиге наций УЕФА в понедельник, 14 октября. Игра пройдет на нейтральном поле во Вроцлаве (Польша) и начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также проведет перекличку вечерних игр понедельника в Лиге наций в формате мультикаста. Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки на ресурс.

Основные события встречи Украина — Чехия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Сборные выступают в группе 1 лиги В. Первая встреча команд в этом сезоне Лиги наций завершилась победой чехов со счетом 3:2. В других матчах турнира УЕФА в сентябре и октябре Украина проиграла Албании и победила Грузию, а Чехия обыграла Албанию и уступила Грузии.