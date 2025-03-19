Сборные Украины и Бельгии встретятся в первом стыковом матче за выход в лигу А Лиги наций в четверг, 20 марта. Игра пройдет на нейтральном поле в Мурсии (Испания), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Основные события игры Украина — Бельгия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.

20 марта, 22:45. Estadio Enrique Roca de Murcia (Мурсия)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также проведет перекличку вечерних игр Лиги наций (мультикаст).

Украина заняла второе место в группе лиги В с Чехией, Грузией и Албанией, а Бельгия — третье место в группе лиги А с Францией, Италией и Израилем.