20 марта, 19:15

Украина — Бельгия: трансляция стыкового матча Лиги наций

Украина и Бельгия встретятся в стыковом матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Украина и Бельгия встретятся в первом стыковом матче за место в лиге А Лиги наций в четверг, 20 марта. Игра состоится на нейтральном поле в Мурсии (Испания), начало — в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Украина — Бельгия можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке на стриминговый ресурс). Сервис также проведет перекличку вечерних игр Лиги наций (в формате мультикаста, лучшие моменты в одной вкладке).

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.
20 марта, 22:45. Estadio Enrique Roca de Murcia (Мурсия)
Украина
3:1
Бельгия

Украина заняла второе место в группе лиги В с Чехией, Грузией и Албанией, а Бельгия финишировала тртьей в группе лиги А с Францией, Италией и Израилем.

Ответный матч соперников состоится 23 марта.

