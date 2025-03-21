Бельгия проиграла Украине в первом матче под руководством Руди Гарсии

Сборная Бельгии на выезде уступила Украине в первом стыковом матче Лиги наций за место в дивизионе A — 1:3.

Победу хозяевам принесли голы Алексея Гуцуляка (66-я минута), Владислава Ваната (73-я) и Ильи Забарного (79-я). У бельгийцев отличился Ромелу Лукаку (40-я).

Сборная Бельгии провела первый матч под руководством Руди Гарсии. Француз сменил на посту главного тренера Доменико Тедеско.

Ответная игра состоится в Бельгии 23 марта.