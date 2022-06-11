Сборная Украины обыграла Армению в матче Лиги наций

Сборная Украины обыграла Армению в матче третьего тура Лиги наций — 3:0.

Игра прошла в Лодзе (Польша). У украинцев отличились Руслан Малиновский, Александр Караваев и Виталий Миколенко.

Украина поднялась на первое место в таблице группы 1 лиги B Лиги наций с 6 очками в 2 матчах. Армения занимает третье место с 3 очками в 3 играх.

В четвертом туре Лиги наций сборная Армении сыграет с Шотландией. Матч состоится 14 июня и начнется в 19.00 (мск). В этот же день Украина встретится с Ирландией, начало — в 21.45 (мск).