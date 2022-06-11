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Сегодня, 17:58

Сборная Украины обыграла Армению в матче Лиги наций

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Руслан Малиновский (слева) и Хорен Байрамян.
Фото Reuters

Сборная Украины обыграла Армению в матче третьего тура Лиги наций — 3:0.

Игра прошла в Лодзе (Польша). У украинцев отличились Руслан Малиновский, Александр Караваев и Виталий Миколенко.

Украина поднялась на первое место в таблице группы 1 лиги B Лиги наций с 6 очками в 2 матчах. Армения занимает третье место с 3 очками в 3 играх.

В четвертом туре Лиги наций сборная Армении сыграет с Шотландией. Матч состоится 14 июня и начнется в 19.00 (мск). В этот же день Украина встретится с Ирландией, начало — в 21.45 (мск).

Лига наций B. Группа 1
11 июн, 16:00. Miejski Widzewa (Лодзь)
Украина
3:0
Армения
Голы
Малиновский, 61 (1:0), Караваев, 77 (2:0), Миколенко, 84 (3:0)
Украина
Пятов Забарный Зинченко (Миколенко, 77) Караваев Матвиенко Сидорчук (Игнатенко, 84) Малиновский Шапаренко (Пихаленок, 70) Цыганков Яремчук (Довбик, 70) Мудрик (Зубков, 78)
Армения
Юрченко Монрой Арарат Восканян Мкоян Мкртчан Байрамян (Бичахчян, 55) Барсегян (Арутюнян, 66) Оганесян Удо Дашян (Малакян, 80) Бабаян (Адамян, 55)
Предупреждения
Забарный 45+2’, Зинченко 66’, Матвиенко 87’  -  Бабаян 45+2’, Байрамян 52’, Адамян 89’, Восканян 90’
Судьи
Стефански (Польша)

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Лига наций УЕФА
Сборная Армении по футболу
Сборная Украины по футболу
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