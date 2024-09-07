Сборная Украины по футболу сыграет с национальной командой Албании в матче группы В1 Лиги наций в субботу, 7 сентября. Игра состоится на стадионе «Епет АРЕНА» в Праге (Чехия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня ЛН. Ключевые события встречи Украина — Албания будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-сервисе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига наций сезона-2024/2025 стартовала 5 сентября 2024 года и завершится 8 июня 2025-го.

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