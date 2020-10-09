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«Уезжал в молодежную, а вернется из основной». «Краснодар» отреагировал на вызов Сафонова в сборную России

9 октября 2020, 22:43
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Пресс-служба «Краснодара» в Twitter отреагировала на вызов вратаря клуба Матвея Сафонова в национальную сборную России.

«Уезжал в молодежную, а вернется из основной», — подписан пост.

В пятницу, 9 октября, голкипер провел весь матч отбора на Евро-2021 в составе молодежной сборной против Эстонии (4:0).

В субботу 21-летний Сафонов вместе с национальной командой проведет предматчевую тренировку накануне встречи Лиги наций против Турции, которая состоится в Москве 11 октября.

Для голкипера «Краснодара» это дебютный вызов в основную команду сборной.

Ранее стало известно, что у голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме сомнительные результаты теста на коронавирус, поэтому его изолировали от основной группы.

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