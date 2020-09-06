Уэльс вырвал победу у Болгарии на 94-й минуте

Уэльс выиграл у Болгарии в матче 2-го тура Лиги наций B в группе 4 — 1:0. Единственный мяч валлийцы провели на четвертой добавленной минуте.

В Лиге D Фареры с таким же счетом одолели Андорру, выиграв второй матч подряд.

Лига наций B

Группа 4

Уэльс — Болгария — 1:0 (0:0)

Гол: Н.Уильямс, 90+4.

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, Робертс (Н.Уильямс, 65), Локьер, Ампаду, Брукс (Джон.Уильямс, 76), Джеймс, Смит, Моррелл, Бэйл, Мур (Робсон-Кану, 61).

Болгария: Георгиев, Недялков, Горанов, Сисинью, Димитров, Костадинов, Неделев (Крастев, 82), Карабелев, Иванов (Делев, 70), Краев (Илиев, 61), Карагарен.

Предупреждения: Костадинов, 43. Смит, 61. Н.Уильямс, 86.

Судья: Фабиу Вериссиму (Португалия).

6 сентября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».

Лига наций D

Группа 1

Андорра — Фарерские острова — 0:1 (0:1)

Гол: К.Ольсен, 31.

Андорра: Х.Гомес, Сан Николас, Х.Рубио (Бланко, 88), Лловера, Виейра, Пуйоль, К.Мартинес, Гарсия, Ребес (Бернат, 69), Алаэс, Клементе (А.Мартинес, 24).

Фарерские острова: Гестссон, Давидсен, Наттестад, С.Ватнхамар, Ханссон, Ватнсдаль, Хендрикссон Ольсен, Бьярталид (М.Ольсен, 72), Даниэльсен, К.Ольсен (Андреасен, 87), Йоханнесен (А.Ольсен, 58).

Предупреждения: Ватнсдаль, 38. Гарсия, 43. Сан Николас, 45+2. Ханссон, 61. Ребес, 64.

Судья: Лехнер (Австрия).

6 сентября. Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».