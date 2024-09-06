Сборная Турции в меньшинстве сыграла вничью с Уэльсом в Лиге наций

Сборная Турции на выезде сыграла вничью с командой Уэльса в матче первого тура Лиги наций — 0:0.

С 63-й минуты турки играли в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил полузащитник Барыш Йылмаз.

Исландия дома победила Черногорию со счетом 2:0. Голы забили Орри Оскарссон (39-я минута) и Йоун Торстейнссон (59-я).

Таким образом, в группе 4 дивизиона В Лиги наций лидирует Исландия с 3 очками. На втором месте — Турция (1), на третьем — Уэльс (1), на четвертом — Черногория.

В другом матче Словения и Австрия не выявили победителя — 1:1. На гол словенского форварда Беньямина Шешко (16-я) ответил австрийец Конрад Лаймер (28-я).

Австрия (1 балл) в группе 3 дивизиона В Лиги наций занимает первую строчку, а Словения (1) находится на втором месте. Далее с таким же количеством баллов располагаются Норвегия и Казахстан.