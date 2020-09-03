Уэльс победил Финляндию, Болгария и Ирландия сильнейшего не выявили
Команды четвертой группы лиги B Лиги наций провели первые матчи. Болгария и Ирландия разошлись миром — 1:1, а Уэльс в гостях сломил сопротивление Финляндии — 1:0.
Лига наций B
Группа 4
Финляндия — Уэльс — 0:1 (0:0)
Гол: Мур, 80.
Финляндия: Храдецки, Ояла, Уронен, О`Шонесси, Л.Вяйсянен, Спарв (Лам, 76), Кауко (Йенсен, 71), Камара, Пукки, Похьянпало, Нисканен (Сойри, 86).
Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, Робертс, Локьер, Ампаду, Джон.Уильямс (Н.Уильямс, 60), Джеймс (Кабанго, 90+2), Левитт, Моррелл, Бэйл (Уилсон, 46), Мур.
Предупреждения: Спарв, 26. Моррелл, 36. Пукки, 47. Робертс, 69. Л.Вяйсянен, 72. Уилсон, 86. Мур, 90+3.
Судья: Зиберт (Германия).
3 сентября. Хельсинки. Стадион «Olympiastadion».
Болгария — Ирландия — 1:1 (0:0)
Голы: Краев, 56 (1:0). Даффи, 90+3 (1:1).
Болгария: Георгиев, Занев (Габалов, 79), Недялков, Попов, Димитров, Костадинов, Неделев (Цветков, 83), Малинов, Иванов, Краев, Делев (Карагарен, 76).
Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Даффи, Доэрти, Иган, Маккарти (Брэйди, 70), Хендрик, Хурихэйн, О`Дауда (Робинсон, 74), Конноли, Ида (Лонг, 77).
Предупреждение: Стивенс, 22.
Судья: Хиглер (Голландия).
3 сентября. София. Стадион «Васил Левски».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/