Уэльс обыграл Исландию, Турция уступила Черногории

Сборная Уэльса дома обыграла Исландию в матче группового турнира Лиги наций — 4:1.

Два гола и результативная передача на счету Лиама Каллена.

В параллельном матче Турция на выезде уступила Черногории — 1:3.

У хозяев хет-трик сделал Никола Крстович, у гостей отметился Кенан Йылдыз.

Уэльс набрал 12 очков и вышел в лигу A. Турция (11) сыграет в стыковых матчах за выход в лигу A. Исландия (7) сыграет в стыках за то, чтобы остаться в лиге B. Черногория (3) отправится в лигу C.