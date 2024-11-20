Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 00:42

Уэльс обыграл Исландию, Турция уступила Черногории

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Харри Уилсон.
Фото Reuters

Сборная Уэльса дома обыграла Исландию в матче группового турнира Лиги наций — 4:1.

Два гола и результативная передача на счету Лиама Каллена.

Лига наций B. Группа 4
19 нояб, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
4:1
Исландия

В параллельном матче Турция на выезде уступила Черногории — 1:3.

У хозяев хет-трик сделал Никола Крстович, у гостей отметился Кенан Йылдыз.

Лига наций B. Группа 4
19 нояб, 22:45. Stadion Kraj Bistrice(Gradski) (Никшич)
Черногория
3:1
Турция

Уэльс набрал 12 очков и вышел в лигу A. Турция (11) сыграет в стыковых матчах за выход в лигу A. Исландия (7) сыграет в стыках за то, чтобы остаться в лиге B. Черногория (3) отправится в лигу C.

Лига наций УЕФА
Сборная Исландии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Уэльса по футболу
Сборная Черногории по футболу
Читайте также
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Швеция забила шесть голов Азербайджану в Лиге наций, Дьекереш оформил покер

Мальта вдесятером сыграла вничью с Андоррой в Лиге наций

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости