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УЕФА: высший дивизион Лиги наций расширится до 16 команд

21:08
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) задумался над изменением формата проведения Лиги наций, информирует Associated Press. По информации СМИ, высший дивизон (лига А) будет включать в себя 16 команд. Сейчас в нем может участвовать только 12 сборных.

Таким образом, сборные Хорватии, Германии, Польши и Исландии, которые заняли последние места в своих группах, не вылетят из лиги А турнира.

Завтра, 24 сентября, пройдет заседание исполнительного комитета, на котором объявят о расширении высшего дивизиона Лиги наций.

Сборная Португалии действующим победителем турнира. В финале Лиги наций португальцы обыграл Голландию со счетом 1:0.

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