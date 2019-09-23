УЕФА: высший дивизион Лиги наций расширится до 16 команд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) задумался над изменением формата проведения Лиги наций, информирует Associated Press. По информации СМИ, высший дивизон (лига А) будет включать в себя 16 команд. Сейчас в нем может участвовать только 12 сборных.

Таким образом, сборные Хорватии, Германии, Польши и Исландии, которые заняли последние места в своих группах, не вылетят из лиги А турнира.

Завтра, 24 сентября, пройдет заседание исполнительного комитета, на котором объявят о расширении высшего дивизиона Лиги наций.

Сборная Португалии действующим победителем турнира. В финале Лиги наций португальцы обыграл Голландию со счетом 1:0.