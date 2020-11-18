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УЕФА присудил поражение сборной Норвегии из-за отмены матча с Румынией

19:33
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Сборной Норвегии присудили поражение из-за пропуска матча Лиги наций против Румынии, сообщает Twitter национальной команды.

Норвежская футбольная ассоциация имеет пять дней на то, чтобы запросить обоснование отказа. После этого ассоциация решит, следует ли подавать апелляцию.

Встреча должна была пройти 15 ноября в Румынии, однако за день до встречи власти Норвегии запретили национальной команде отправиться на игру из-за коронавируса в команде.

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