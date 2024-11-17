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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборных Румынии и Косово

Сергей Разин
корреспондент
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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборных Румынии и Косова по поводу поведения болельщиков во время матча группового турнира Лиги наций, сообщает BBC.

По окончании встречи Федерация футбола Косова (FFK) обвинила румынских болельщиков в дискриминации, из-за чего косовары были вынуждены покинуть поле. В ответ Федерация футбола Румынии (FRF) заявила, что во время матча не было расистских кричалок.

Фанаты сборной Румынии на&nbsp;матче с&nbsp;Косово в&nbsp;Лиге наций. Жест «албанского орла», заряды «Сербия, Сербия!». Матч Румынии и Косово в Лиге наций закончился скандалом

Сборная Румынии без учета этого матча занимает первое место в группе 2 лиги C, имея в активе 12 очков. Косово с 9 очками — на второй строчке. В случае, если УЕФА присудит победу косоварам со счетом 3:0, команда займет первое место в группе и поднимется в лигу B.

Сборная Косова по футболу
Сборная Румынии по футболу
УЕФА
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