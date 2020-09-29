Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

УЕФА не планирует переносить матчи Армении и Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе

11:48

УЕФА пока не планирует переносить домашние матчи Лиги наций с участием сборных Армении и Азербайджана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации. При этом организация внимательно следит за развитием конфликта в Нагорном Карабахе.

Сборная Армении 11 октября в Ереване на стадионе «Республиканский» в матче Лиги наций в дивизионе C должна принять Грузию. Сборная Азербайджана 13 октября должна сыграть с Кипром на Олимпийском стадионе в Баку.

В Армении в связи с обострением конфликта объявлены военное положение всеобщая мобилизация. В ряде регионов Азербайджана также введены военное положение, в стране объявлены комендантский час и частичная мобилизация.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200929/futbol-1577932881.html

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир