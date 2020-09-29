УЕФА не планирует переносить матчи Армении и Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе

УЕФА пока не планирует переносить домашние матчи Лиги наций с участием сборных Армении и Азербайджана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации. При этом организация внимательно следит за развитием конфликта в Нагорном Карабахе.

Сборная Армении 11 октября в Ереване на стадионе «Республиканский» в матче Лиги наций в дивизионе C должна принять Грузию. Сборная Азербайджана 13 октября должна сыграть с Кипром на Олимпийском стадионе в Баку.

В Армении в связи с обострением конфликта объявлены военное положение всеобщая мобилизация. В ряде регионов Азербайджана также введены военное положение, в стране объявлены комендантский час и частичная мобилизация.