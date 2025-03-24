Футбол
24 марта, 14:25

УЕФА может оштрафовать сборную Грузии за инцидент после матча с Арменией

Алина Савинова

Глава Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили сообщил, что в отношении национальной команды страны могут быть применены санкции со стороны УЕФА из-за инцидента после матча с Арменией в Лиге наций.

Игра команд прошла 23 марта в Тбилиси и завершилась разгромной победой Грузии со счетом 6:1. По окончании матча фанаты грузинской сборной забросали трибуну соперника пластиковыми бутылками.

«Подобные действия наносят ущерб футболу и вредят международному имиджу нашей страны. Указанное происшествие, возможно, станет причиной санкций со стороны УЕФА, соответственно пострадают наша сборная и болельщики грузинского футбола», — написал Кобиашвили в своих соцсетях.

Грузия победила Армению по сумме двух матчей (9:1) и сохранила место в лиге B Лиги наций. Команда Армении опустится в дивизион С.

