УЕФА может наказать сборную Германии за игру в форме женской команды

Сборная Германии может быть наказана УЕФА, сообщает cайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах.

По сведениям источника, УЕФА может наказать Немецкий футбольный союз за то, что мужская сборная провела матч Лиги наций против Англии в форме женской национальной команды. На форме женской команды над эмблемой две звезды, которые означают две победы на чемпионатах мира, тогда как у мужской сборной должно быть четыре звезды.

Официальные правила УЕФА по экипировке запрещают мужским и женским командам обмениваться звездами. Соответственно, мужская сборная Германии могла провести матч в форме женской команды, если бы над эмблемой добавили еще две звезды.