Завтра, 25 ноября, апелляционный рассмотрит дело об отмене матча Лиги наций Швейцария — Украина, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Игра не состоялась после решения главного врача кантона Люцерн из-за вспышки коронавируса у украинской команды. При этом сборная Украины выражала готовность выйти на поле имеющимся составом, но по решению властей кантона ее отправили на карантин.

До этого была информация, что судьбу матча может определить жеребьевка. В этой игре соперники должны были определить, кто останется в дивизионе А. Украинцы на данный момент имеют шесть очков, швейцарцы — три. В первом матче команда Андрея Шевченко победила 2:1.