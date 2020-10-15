Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения от Дании в Лиге наций (0:1) отметил, что гордится игрой своей команды. По его словам, все испортило удаление.

— Горжусь тем, как парни играли сегодня, — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта. — Казалось, что мы прекрасно играли в составе 11 человек и доставляли им большие проблемы на правом фланге. К сожалению, удаление и пенальти все испортили.