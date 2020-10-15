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«Удаление и пенальти все испортили». Саутгейт — о поражении от Дании

04:59
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения от Дании в Лиге наций (0:1) отметил, что гордится игрой своей команды. По его словам, все испортило удаление.

— Горжусь тем, как парни играли сегодня, — цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта. — Казалось, что мы прекрасно играли в составе 11 человек и доставляли им большие проблемы на правом фланге. К сожалению, удаление и пенальти все испортили.

Англия — Дания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030062--england-vs-denmark/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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