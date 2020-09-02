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«У Жиркова такая же». Сборная России подарила Черчесову футболку с номером 57

15:48
Станислав Черчесов с футболкой сборной России - подарком на 57-летие. Фото Twitter сборной России
Станислав Черчесов с футболкой сборной России - подарком на 57-летие. Фото Twitter сборной России
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Сборная России поздравила главного тренера Станислава Черчесова с днем рождения. Специалисту исполнилось 57 лет. Подарок тренеру вручил капитан команды Артем Дзюба. В видео, опубликованном в Twitter сборной, он вручает тренеру коробку и говорит, что «Костя Рыбин (фотограф сборной) двое суток не спал, делал фото важные».

Помимо «важных фотографий», Черчесов получил футболку сборной с номером 57. За кадром кто-то произнес: «У Жирка такая же», намекая на солидный возраст защитника национальной команды Юрия Жиркова.

Сборная России на базе в Новогорске готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45.

«СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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