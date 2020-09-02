«У Жиркова такая же». Сборная России подарила Черчесову футболку с номером 57
Сборная России поздравила главного тренера Станислава Черчесова с днем рождения. Специалисту исполнилось 57 лет. Подарок тренеру вручил капитан команды Артем Дзюба. В видео, опубликованном в Twitter сборной, он вручает тренеру коробку и говорит, что «Костя Рыбин (фотограф сборной) двое суток не спал, делал фото важные».
Помимо «важных фотографий», Черчесов получил футболку сборной с номером 57. За кадром кто-то произнес: «У Жирка такая же», намекая на солидный возраст защитника национальной команды Юрия Жиркова.
— Вы догнали по возрасту Юрия Валентиновича.— Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2020
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??? Команда поздравила Станислава Черчесова. Душевно и с шутками. Советуем смотреть видео со звуком.
?#СборнаяРоссии pic.twitter.com/pTga55XHtT
Сборная России на базе в Новогорске готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).
Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45.