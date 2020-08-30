У сборной России пополнение: в Новогорск приехали Караваев и Мостовой
20:40
Игроки «Зенита» Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой прибыли в расположение сборной России на базу в Новогорск. Футболисты приехали на сборы после матча 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (0:0).
На данный момент в Новогорске уже занимаются спартаковцы Георгий Джикия, Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин, защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов и свободные агенты Роман Нойштедтер и Далер Кузяев.
Россия 3 сентября проведет домашний матч Лиги наций против Сербии, а 6 сентября на выезде встретится с Венгрией.
У нас +2 ??— Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2020
Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой приехали в Новогорск ? pic.twitter.com/2aYaEDDxCW
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