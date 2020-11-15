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Турецкий нападающий обманул судью. За что удален Семенов?

20:41
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На 24-й минуте матча Лиги наций Турция — Россия в ключевом эпизоде ошибся польский судья Шимон Марчиняк. Он усмотрел нарушение правил со стороны Андрея Семенова в единоборстве с Дженком Тосуном и удалил российского защитника за лишение соперника явной возможности забить гол. Арбитр решил, что наш игрок задержал турка, не пытаясь сыграть в мяч. Хотя на повторах видно, что шла обычная борьба между игроками за позицию, Дженк Тосун сам дергал Семенова за майку со стороны живота и падал исключительно, чтобы заработать фол.

Для Марчиняка характерны подобные ошибки. Странно, что этот судья до сих пор входит в элитную группу рефери УЕФА и даже попал в предварительный список претендентов на судейство игр ЧМ-2022. (Александр Бобров)

Трансляция матча Турция — Россия

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