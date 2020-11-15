Турецкий нападающий обманул судью. За что удален Семенов?
На 24-й минуте матча Лиги наций Турция — Россия в ключевом эпизоде ошибся польский судья Шимон Марчиняк. Он усмотрел нарушение правил со стороны Андрея Семенова в единоборстве с Дженком Тосуном и удалил российского защитника за лишение соперника явной возможности забить гол. Арбитр решил, что наш игрок задержал турка, не пытаясь сыграть в мяч. Хотя на повторах видно, что шла обычная борьба между игроками за позицию, Дженк Тосун сам дергал Семенова за майку со стороны живота и падал исключительно, чтобы заработать фол.
Для Марчиняка характерны подобные ошибки. Странно, что этот судья до сих пор входит в элитную группу рефери УЕФА и даже попал в предварительный список претендентов на судейство игр ЧМ-2022. (Александр Бобров)
Трансляция матча Турция — Россия
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.