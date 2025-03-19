Футбол
Турция — Венгрия: время начала матча Лиги наций, где смотреть игру

Сборные Турции и Венгрии встретятся в матче Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Турции и Венгрии встретятся в первом стыковом матче за выход в лигу А Лиги наций в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры Турция — Венгрия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.
20 марта, 20:00. RAMS Park (Стамбул)
Турция
3:1
Венгрия

Ответная игра команд состоится 23 марта. Турция заняла второе место в группе 4 лиги В с Уэльсом, Исландией и Черногорией, а Венгрия финишировала третьей в группе 3 лиги А с Германией, Нидерландами и Боснией и Герцеговиной.

