Сборные Турции и Венгрии встретятся в первом стыковом матче за выход в лигу А Лиги наций в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры Турция — Венгрия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт».

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.

20 марта, 20:00. RAMS Park (Стамбул)

Ответная игра команд состоится 23 марта. Турция заняла второе место в группе 4 лиги В с Уэльсом, Исландией и Черногорией, а Венгрия финишировала третьей в группе 3 лиги А с Германией, Нидерландами и Боснией и Герцеговиной.