Турция и Венгрия сыграют в стыковом раунде Лиги наций 20 марта

Сборные Турции и Венгрии сыграют в первом стыковом матче Лиги наций в четверг 20 марта. Матч пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле (Турция) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры Турция — Венгрия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Встречу Турция — Венгрия в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт». Платформа проводит переклички вечерних встреч Лиги наций — лучшие моменты в одной вкладке.

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги A/B.

20 марта, 20:00. RAMS Park (Стамбул)

Турция в группе 4 лиги В заняла второе место с 11 очками, Венгрия в группе 3 лиги А расположилась на третьей строчке с 6 очками.