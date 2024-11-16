Матч сборных Турции и Уэльса завершился нулевой ничьей

Сборная Турции потеряла очки в матче против национальной команды Уэльса в 5-м туре группового турнира Лиги наций — 0:0.

Турецкий форвард Мухаммед Актюркоглу не реализовал пенальти на 89-й минуте встречи.

Команда Турции с 11 очками лидирует в турнирной таблице 4-й группы Лиги В. Уэльс набрал 9 баллов и идет на второй строчке.

В параллельном матче Молдавия победила Андорру со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Вирджилиу Постолаки.

Молдавские футболисты с 9 очками располагаются на первом месте во 2-й группе Лиги D. У андоррцев ни одного балла и последняя позиция.