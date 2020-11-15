Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Турция — Россия: Жирков проводит 99-й матч за сборную

20:02
Юрий Жирков. Фото "СЭ"
Юрий Жирков. Фото "СЭ"
Теги:

Защитник сборной России Юрий Жирков вышел в стартовом составе на матч Лиги наций против Турции. Для 37-летнего футболиста игра стала 99-й в составе национальной команды. По данному показателю Жирков уступает только Василию Березуцкому (101), Игорю Акинфееву (111), Виктору Онопко (109 + 4 за сборную СНГ) и Сергею Игнашевичу (127). Из этих футболистов карьеру продолжает только Акинфеев, но он ушел из сборной после ЧМ-2018.

Жирков дебютировал в сборной России 9 февраля 2005 года в товарищеском матче с Италией (0:2) под руководством Георгия Ярцева. Впоследствии он играл у Юрия Семина, Александра Бородюка, Гуса Хиддинка, Дика Адвоката, Фабио Капелло, Леонида Слуцкого и сейчас — у Станислава Черчесова. Футболист принял участие в Евро-2008 и 2012, ЧМ-2014 и 2018 и Кубке конфедераций-2017. В предыдущих 98 играх на счету Жиркова 2 гола.

Трансляция матча Турция — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир