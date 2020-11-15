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Турция — Россия: Семенов получил прямую красную карточку в первом тайме

20:23
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Защитник сборной России Андрей Семенов получил красную карточку в первом тайме матча Лиги наций против Турции. Он был удален за «фол последней надежды».

Турция — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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