Турция — Россия: Черышев догнал Кокорина и Черенкова по голам за сборную
Полузащитник сборной России Денис Черышев открыл счет в матче Лиги наций против Турции. 29-летний хавбек отличился на 11-й минуте.
Для Черышева этот гол стал 12-м в 29 играх за сборную, причем первые два мяча он забил в матче открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0).
Черышев по голам за сборную России догнал Александра Кокорина, а с учетом советского периода — и Федора Черенкова. Следующий ориентир для него — Александр Мостовой и Роман Широков (по 13). Среди действующих российских футболистов больше забили Федор Смолов (14), Роман Павлюченко (21) и Артем Дзюба (26). Абсолютный же рекорд (30 голов) принадлежит Александру Кержакову.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.