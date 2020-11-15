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Турция — Россия: Черышев догнал Кокорина и Черенкова по голам за сборную

20:15
ЧМ-2018. Денис Черышев забивает дебютный гол за сборную России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
ЧМ-2018. Денис Черышев забивает дебютный гол за сборную России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник сборной России Денис Черышев открыл счет в матче Лиги наций против Турции. 29-летний хавбек отличился на 11-й минуте.

Для Черышева этот гол стал 12-м в 29 играх за сборную, причем первые два мяча он забил в матче открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0).

Черышев по голам за сборную России догнал Александра Кокорина, а с учетом советского периода — и Федора Черенкова. Следующий ориентир для него — Александр Мостовой и Роман Широков (по 13). Среди действующих российских футболистов больше забили Федор Смолов (14), Роман Павлюченко (21) и Артем Дзюба (26). Абсолютный же рекорд (30 голов) принадлежит Александру Кержакову.

Трансляция матча Турция — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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