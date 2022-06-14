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14 июня, 23:45

Турция дома обыграла Литву в Лиге наций

Читать «СЭ» в
Сборная Турции.
Фото Reuters

Турция в домашнем матче обыграла сборную Литвы в 4 туре Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Каан Айхан и Хакан Чалханоглу.

Турция занимает 1-е место в группе, набрав 12 очков. Литва проиграла во всех матчах Лиги наций и не набрала ни одного очка.

Лига наций C. Группа 1
14 июн, 21:45. Gursel Aksel (Измир)
Турция
2:0
Литва

Люксембург сыграл вничью с Фарерскими островами — 2:2.Люксембург занимает 2-е место, набрав 7 очков, Фарерские острова идут на 3-м месте (4 очка).

Лига наций C. Группа 1
14 июн, 21:45. Stade de Luxembourg (Люксембург)
Люксембург
2:2
Фарерские острова

Латвия в гостевом матче лиге D обыграла сборную Лихтенштейна. Матч закончился со счетом 0:2. Латвия одержала победы во всех матчах Лиги наций и занимает первое место, набрав 12 очков. Лихтенштейн проиграл во всех играх и идет на последнем месте, не набрав ни одного очка в турнире.

Лига наций D. Группа 1
14 июн, 21:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
0:2
Латвия

Футбол
Сборная Латвии по футболу
Сборная Литвы по футболу
Сборная Лихтенштейна по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Фарерских островов по футболу
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