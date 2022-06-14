Турция дома обыграла Литву в Лиге наций

Турция в домашнем матче обыграла сборную Литвы в 4 туре Лиги наций. Встреча закончилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Каан Айхан и Хакан Чалханоглу.

Турция занимает 1-е место в группе, набрав 12 очков. Литва проиграла во всех матчах Лиги наций и не набрала ни одного очка.

Люксембург сыграл вничью с Фарерскими островами — 2:2.Люксембург занимает 2-е место, набрав 7 очков, Фарерские острова идут на 3-м месте (4 очка).

Латвия в гостевом матче лиге D обыграла сборную Лихтенштейна. Матч закончился со счетом 0:2. Латвия одержала победы во всех матчах Лиги наций и занимает первое место, набрав 12 очков. Лихтенштейн проиграл во всех играх и идет на последнем месте, не набрав ни одного очка в турнире.